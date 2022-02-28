Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Kiev sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harêkatı sırasında sivil tesislerin bombardımana tuttuğu yönündeki haberleri yalanlarken "Bugün sosyal medyada Rusya hakkında bir bilgi savaşına tanık oluyoruz. Rus ordusunun sivil altyapıyı yok ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığından, Ukrayna saldırılarına dair ara sıra çıkan görüntüler bu şekilde sunuluyor, ayrıca Donbas'tan Ukraynalı milliyetçilerin saldırıları da Rusya'nın işlediği suçları gösteren fotoğraf ve video görüntüleriymiş gibi sunuluyor" dedi.

Nebenzya ayrıca, Kiev'in "sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını" iddia ederken bunun şimdiye kadar Batılı politikacılar tarafından görmezden gelinen ve sıradan Ukraynalılar tarafından tanık olunmasına rağmen yabancı medyada yer almayan "uluslararası hukukun bir ihlali" olduğunu söyledi. Söz konusu vakayı "IŞİD teröristlerinin" taktikleri olarak nitelendiren Nebenzya, olası sonuçların tüm sorumluluğunun "Maydan rejimine ait olduğunu" da sözlerine ekledi.

Nebenzya ayrıca, isteyen herkese silahların kontrolsüz dağıtımıyla ilgili de sorun oluştuğuna işaret etti.

Rus Diplomat, Donbas halkına dönük Batı'nın ikiyüzlü davrandığını da söyledi.