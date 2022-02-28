Kemal Okuyan: Kapsamlı bir savaşa ancak emekçilerin mücadelesi engel olabilir

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ'ın sunduğu "Açıkça" programına katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TKP'nin yaşanan gelişmeler karşısındaki pozisyonunu anlatan Okuyan, öncelikle görevin NATO'yla mücadele olduğunun altını çizdikten sonra buna rağmen komünistlerin Rusya-ABD arasında bir taraf tutmak durumunda olmadığını ekledi.

"Bir ülke bir ideal uğruna mücadele ederken darbe çağrısı yapmaz." diyen Okuyan Putin yönetimini eleştirdiği konuşmasında "ABD’nin karşısına dikildim diyen birisi sadece Rus devletinin çıkarlarından bahsediyor, nükleer silahları masaya koyuyor. Buradan dünya halkları yararına hiçbir şey çıkmaz. Oturup Rus ordusunun Ukrayna’ya boyun eğdirmesine mi sevineceğiz?" dedi.

"Bizim öncelikli mücadelemiz NATO’ya karşıdır, çünkü Türkiye NATO üyesi." diyen Okuyan, kapsamlı bir savaş olasılığının zamanlamasından bağımsız olarak mümkün olduğunu, çünkü emperyalizmin rasyonel bir sistem olmadığını ve böyle bir felakete ancak emekçilerin mücadelesinin engel olabileceğini söyledi.

Okuyan'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

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(Ukrayna gündemine TKP nasıl bakıyor?) Komünistler Sovyet Birliği’yle daha önce dost, kardeş bir ülkeyle olacak şekilde, dayanışma içinde oldular. Bugün Sovyetler Birliği yok, onu yıkmış bir karşı devrimin üzerinde yükselen Rusya Federasyonu var. Burada bir süreklilik yok. Biz herhangi bir ülkeye değil, emekçi halklara ve ülkemize sevdalıyız. Bizim açımızdan sürekliliği devam eden şeyse NATO ve emperyalizm karşıtlığı. O yüzden benim birazdan Rusya’ya ve Putin’e dönük eleştirilerim yanlış anlaşılmamalı. Çok net söylüyorum, şu anda Türkiye için öncelikli tehdit NATO ve emperyalizmdir. Bizim de öncelikli hedefimiz Türkiye’nin NATO’dan çıkmasıdır.

Bu parantezi kapattıktan sonra Rusya gündemine gelebiliriz.

Ortada bir tuhaflık var: Türkiye’de yıllarca Sovyetler Birliği’ne, emperyalist sisteme alternatif geliştirebilen bir ülkeye acımasız suçlamalar yapanların bir bölümü bugün Rusya’ya çok hayırhah bakıyor. Putin’i de dünya halklarını ABD’den kurtaracak lider olarak görüyor. Çünkü meseleye sınıfsal bakmıyorlar. Komünistler “güç siyasetiyle” konuşmazlar. Hatta sevmediğimiz bir şeydir jeostrateji. Çünkü bu terim devletler arası ilişkileri öne çıkarır. Bizi ilgilendirense sınıflar arası mücadeledir. Putin, Rus sermayesinin, egemen sınıflarının çıkarlarını savunan bir lider. Bu lider diğerlerinden daha tutarlı, zeki olabilir. ABD karşısında dik duruyor da olabilir. Ama biz olayları böyle değerlendirmeyiz. Biz şöyle bakarız: Putin ya da Rusya Federasyonu insanlığa ne vadediyor?

Bugün Putin askeri operasyonu sadece “Rusya’nın güvenlik kaygıları”yla gerekçelendiriyor. Bu bize ne ifade ediyor? Türkiye’de yaşayan bir insan olarak bana ne ifade ediyor? Rusya’nın devlet güvenliği insanlığın bir ideali olabilir mi? Önce şunu anlatması lazım: Nasıl bir dünya, sistem istiyor Putin? Sömürü üzerine kurulu bir sistem var Rusya’da da.

'Ukrayna’daki faşistlere meşruiyet kattı'

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi çok ciddi bir handikap yarattı. NATO ve Ukrayna’daki faşistlere meşruiyet kattı bu müdahale. Bir ülkeye müdahale ediyorsunuz, ordusuna darbe çağrısı yapıyorsunuz. Öbür tarafta Ukraynalı faşistler, savaşa engel olsunlar diye Rus halkına çağrı yapıyor. Bir ülke bir ideal uğruna mücadele ederken darbe çağrısı yapmaz. Dolayısıyla ortada bir tuhaflık var: ABD’nin karşısına dikildim diyen birisi Rus devletinin çıkarlarından bahsediyor sadece, nükleer silahları masaya koyuyor. Buradan dünya halkları yararına hiçbir şey çıkmaz. Oturup biz Rus ordusunun Ukrayna’ya boyun eğdirmesine mi sevineceğiz?

Putin "biz artık beklemeyeceğiz, Sovyet Birliği gibi yapmayacağız" diyor. Stalin’i bile eleştirdi, önce Almanya’ya o saldırmadı diye. Kusura bakmasın, Sovyetler önce saldırsaydı savaşı kaybederdi. Putin o dönemin Sovyet yöneticilerinin eline su dökemez. Ne kadar hesap hatası yaptığını görmeye başladı.

'Bize ne Rusya’nın devlet güvenliğinden'

Bu müdahaleyle beraber çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. “Ülkelerin iç işlerine karışmama”, “sınırların değişmezliği” hala NATO’ya karşı mücadelede elimizdeki kozlardı bizim. Irak’ta, Suriye’de bu argümanla mücadele ettik. Ukrayna müdahalesi NATO’nun elini güçlendirdi bu bakımdan.

NATO’nun bu süreçten güçlenerek çıkması elbette büyük zarardır. Öte yandan komünistler burada taraf tutmak zorunda değil. Buradan çıkması lazım bu tartışmanın. Bakın çok tehlikeli, burada insana yer yok… Bize ne Rusya’nın, ABD’nin devlet güvenliğinden, güç politikalarından, jeostratejiden…

ABD de aynı şeyi söyleyerek ülkelere müdahale etti yıllarca. Hep gerekçeleri güvenlikti. Türkiye de Suriye’ye girerken ülke güvenliği diyor. Rusya’nın güvenliğinin farkı ne? O yüzden biz bugünkü kavgada bir meşruiyet görmüyoruz.

Ayrıca ABD’nin bu bölgeye en büyük yığınağı yaptığı iki olay var. Irak ve Afganistan saldırıları… Putin bunlar olurken Rusya’da yöneticiydi ve ABD’yi desteklediler. Kendilerine baksınlar hata arıyorlarsa, Sovyetler’e değil.

Yine de son söz olarak, bizim öncelikli mücadelemiz NATO’ya karşıdır, çünkü Türkiye NATO üyesi. Üstelik önümüzdeki süreçte görevimiz daha da artacak, çünkü belli ki NATO varlığını, müdahalesini daha da artıracak artık.

(Müzakere masasından ne sonuç çıkar?) Kısa erimde çözüm beklemiyorum. İki taraf da uzun süredir hazırlanıyor anlaşılan. Bazen çok erken değerlendirmeler yapılıyor. Görünüyor ki NATO da, Ukrayna da, Rusya da bir biçimde hazırlanmış. Umut ederiz ki, kan dökülmesin, en azından savaş hali ortadan kalksın. Ama ben kısa sürede çözüm beklemiyorum. NATO’nun hamleleri kolay kolay geri alınacak hamleler değil. Rusya’nın meşruiyetini sorgulayan adımlar atıyorlar. Rusya da bunları hesaplamıştır mutlaka.

Buradan daha kapsamlı bir savaş çıkar mı? Unutmayalım, emperyalizm sistem olarak rasyonel değil, o yüzden bizim tek güvencemiz insanlığın mücadelesi. Yoksa bu iş devletlere, politikacıların sağduyusuna falan bırakılırsa bir gün çok kapsamlı bir savaş çıkar. Biz başkasının sağ duyusuna değil, kendi mücadelemize güvenelim. Seyirci kalamayız bu gündeme.