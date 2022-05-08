Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Zafer Günü kutlaması

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenmesinin 77. yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Aleksey Yerhov'un katılımıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte marşlar söylendi. Büyükelçi Yerhov, burada yaptığı konuşmada, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Naziler baş kaldırıyorlar. Onlar bizi insandan saymıyor. Biz bugün dün kazananları hatırlamaya borçluyuz. Biz dün kazananları hatırlamalıyız ki bugün de kazanalım" ifadelerini kullandı.

'İki kızıl bayrak zaferin sembolüdür'

Sputnik'ten Turan Salcı'nın haberine göre Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ise Zafer Bayrağı Büyükelçi Yerhov tarafından Türk Bayrağının yanına göndere çekildi.

Sergide konuşan Büyükelçi Yerhov, şunları söyledi:

"Bugün burada iki kızıl bayrak yükseliyor. Bu iki bayrak savaşı kazanmış olan muzafferlerin bayrağıdır. Bu bayraklardan biri şanlı Türk Bayrağıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda silah arkadaşları ile beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlığa kavuşturduğu büyük mücadelenin sembolü olarak gönderdedir. İkinci kızıl bayrak da muzaffer Kızıl Ordu askerlerinin Nazi rejiminin başkenti olan Berlin'de 1945 yılının Mayıs ayının başında kazandığı zaferin sembolüdür. Kardeş ve dost Rus ve Türk halkları için bu iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür. Elbette bugün de bu zaferlerde gazi ve şehit olmuş atalarımızı unutmuyoruz, onları saygıyla anıyoruz."

Büyükelçilikteki törende uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov da unutulmadı. Karlov'un anıtına çelenk ve çiçekler bırakıldı.