Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden başsağlığı mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'daki patlama nedeniyle Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Mesajda "İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Vefat edenlerin yakınlarına ve Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, İstanbul’daki saldırı nedeniyle Türk halkına taziye mesajını iletti.

"Yaşanan terör saldırısı ve organizatörleri konusunda bir şey söylemek için henüz erken olduğunu" söyleyen Kosaçev, "Türk halkı ve kadim İstanbul sakinlerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kosaçev "Son on yılların tarihine baktığımızda, ne yazık ki, her ülke ve her milletin terörün kurbanı olabildiğini görüyoruz" diye ekledi.

'Yaralananlar arasında Rusya vatandaşı yok'

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaralananlar arasında ilk belirlemelere göre Rusya vatandaşlarının bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Türk tarafının verdiği bilgiye göre 13 Kasım’da İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Konsolosluğumuzun elindeki ön bilgilere göre yaralananların arasında Rusya vatandaşları bulunmuyor.”

Yetkili, Sputnik’e açıklamasında, “Patlamanın ardından İstanbul Başkonsolosluk binasının güvenlik önlemleri arttırılmadı” bilgisini verdi.