Patlama sonrası Fransa Başkonsolosluğu acil uyarısı verdi

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Fransız toplumuna mesaj; İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.

Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Fransa Başkonsolosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir."