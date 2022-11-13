Patlama sonrası Fransa Başkonsolosluğu acil uyarısı verdi

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından Twitter'da Fransız vatandaşları için paylaşımda bulundu.
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Fransız toplumuna mesaj; İstanbul İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Her ne pahasına olursa olsun bu bölgeden ve evinizden herhangi bir çıkıştan kaçının.
Başkonsolosluk tarafından bir kriz masası açılmıştır: +90532 3110619
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Fransa Başkonsolosluğu, yerel makamlarla birlikte durumu izlemek üzere harekete geçmiştir."