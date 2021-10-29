Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 29 Ekim mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından 29 Ekim'i kutladı.
Mesajda cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tören sırasında çekilen fotoğraflara yer verildi.
Fotoğraflarda Mustafa Kemal Atatürk ve SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov yan yana görülüyor.
#29Ekim #CumhuriyetBayramı’nı tebrik ederiz!— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) October 29, 2021
📷Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal #Atatürk ve #SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov, #Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri törende. 29 Ekim 1933. pic.twitter.com/V6qYaABdwm