Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 29 Ekim mesajı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim mesajında Atatürk ve SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov'un fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından 29 Ekim'i kutladı.

Mesajda cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tören sırasında çekilen fotoğraflara yer verildi.

Fotoğraflarda Mustafa Kemal Atatürk ve SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov yan yana görülüyor.

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