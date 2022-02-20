Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: İşgal yok, böyle bir plan da yok

ABD ve NATO Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine yönelik iddialarını sürdürürken Rusya bu iddiaları defalarca yalanladı.

Son olarak Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov "İşgal yok, böyle bir plan da yok. Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz. Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu doğrulamak istiyorum” dedi.

Kırım'ın Rusya'ya katılımının Rus ordusu operasyonuyla gerçekleşmediğini, Kırım halkının tercihiyle gerçekleştiğini belirten Antonov, "Kırım sorunu çözüldü ve konu kapandı. Bu Rus kuvvetlerinin operasyonlarıyla değil Kırım'da yaşayan halkın kararıyla gerçekleşti" dedi.