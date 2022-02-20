Batılı ajanslar: Putin ve Macron diplomatik çözüm için uzlaştı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinden Ukrayna ordusunun defalarca saldırıda bulunduğu açıklamaları gelirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Fransız haber ajansı AFP, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden sonra şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre ajanslar ilk aşamada bunu "ateşkes çağrısı" olarak geçse de, Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bölgede derhal ateşkes ilan edilmesini "desteklediğini" söyledi: “Dünkü konuşmanın devamında Macron'a mevcut güvenlik durumu ve ateş açılarak yapılan yeni kışkırtıcı eylemler hakkında bilgi verdim. Biz barış sürecinin yoğunlaştırılmasından yanayız. Üçlü Temas Grubunun beklemeksizin toplanmasını ve derhal tam ateşkesin başlatılmasını destekliyoruz."

Kremlin'den açıklama

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştüğü, görüşmede Ukrayna etrafındaki durumun ele alındığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, “Fransız tarafının girişimi ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Putin'in NATO'nun Ukrayna'yı Donbass'ta askeri bir çözüme itme çabası konusunda Macron'u bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada ayrıca Macron'un bu yakınlardaki Moskova ziyareti sırasında yapılan görüşmenin ve düzenli olarak gerçekleşen telefon görüşmelerin devamında, liderlerin Ukrayna etrafındaki durum ve Rusya'nın güvenliği ile ilgili uzun vadeli yasal garantilerin oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Batılı ajanslar: Macron ve Putin ateşkes için toplantıda uzlaştı

Batılı ajansların bildirdiği üzere Elysee Sarayı, Macron ve Putin'in Ukrayna'da ateşkes sağlamak için çalışma grubunun toplantısını organize etme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Habere göre, Elysee Sarayı Macron ve Putin'in yoğun diplomatik çalışma yürütme konusunda anlaştığını, Fransız Dışişleri Bakanının Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşeceğini bildirdi.

Elysee Sarayı, "Macron ve Putin'in yoğunlaştırmayı kabul ettiği diplomatik çalışmanın sonucu, uygun koşullar altında Avrupa'da barış ve güvenliğin yeni mimarisinin tanımlanacağı bir zirve olmalıdır" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'işgal' senaryosunda ısrarcı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal senaryosunun" ilerlemeye devam ettiğini ileri sürerken, ancak savaşın hala önlenebilir olduğunu belirtti.

CNN'e konuşan Blinken, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, gerçek bir işgale neden olan her şey şu anda gerçekleşiyor gibi görünüyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı önlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir formatta görüşmeye istekli olduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin "Moskova'yı Ukrayna'yı işgal yolundan uzaklaştırmaya ikna etmeye çalışmak için gayretlerine devam edeceğini" savundu.

Blinken, "Başkan Putin'in kararını verdiğini düşünüyoruz. Ancak tanklar yürütülene ve savaş uçakları uçana dek diplomasinin Başkan Putin'i bunu daha ileriye taşımaktan caydırıp caydıramayacağını görmek için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız" dedi.

AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz

Öte yandan Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri dolayısıyla umut atmosferi oluştuğunu belirten AB Konseyi Başkanı Charles Michel "Ancak eylemleri, devam eden askeri yığınak ve bugün de dahil olmak üzere Donbas'ta ciddi olaylar haline dönüştü. Rusya, füze denemeleri yaparken ve asker yığmaya devam ederken sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz" diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya ve Çin tarafından 4 Şubat'ta yayımlanan ortak bildiriye atıfta bulunarak "Bir anlatı kavgasıyla karşı karşıyayız. Bu kavganın bir kısmı dünya düzenini yeniden tanımlama girişimidir" dedi.

"Rusya ve Çin için sadece devletler egemendir, halklar değil" ifadesini kullanan Borrell, iki ülkenin dünya düzenini etki alanlarıyla tanımlayan büyük imparatorlukların 19. yüzyıldaki dünyasına geri dönmek istediklerini savundu.