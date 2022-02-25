Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Rusya ordusu operasyondan sonra Ukrayna'dan çekilecek

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Ukrayna'ya karşı ülkesinin yürüttüğü askeri harekâta ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus diplomat Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin topraklarının bölgelerin büyüklüğüne göre genişletileceğini kaydederken, "Zelenskiy bir noktada mahkemeye çıkacağını" iddia etti.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Çijov, Rusya'nın harekâttan sonra Ukrayna'dan askerini çekçeğini öne sürdü.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov, Rusya'nın Ukrayna topraklarına ihtiyacı olmadığını söyledi.