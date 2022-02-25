Aylardır kışkırtmışlardı: ABD Kiev'in 96 saat içinde düşmesini bekliyor

ABD uzun süredir kışkırttığı harekat başladıktan sonra görüşünü açıkladı.

Newsweek'in görüştüğü üç ABD yetkilisi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in birkaç gün içerisinde Rusya kuvvetlerinin eline geçmesini, Ukrayna'daki direnişin de kısa süre sonra etkisiz hale getirilmesini beklediklerini söyledi.

ABD yetkililerin açıklamalarına göre, Vladimir Putin'in operasyonu başlatırken odak noktası, Ukrayna güçlerini kuşatmak ve onları teslim olmaya zorlamak. Yetkililer, Kiev'in 96 saat düşeceğini beklediklerini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan eski üst düzey ABD istihbarat görevlisi Newsweek'e verdiği demeçte, "Hava ve topçu saldırıları sona erdikten ve kara savaşı gerçekten başladıktan sonra, Kiev'in sadece birkaç gün içinde düşeceğini düşünüyorum. Ordunun direnişi biraz daha uzun sürebilir ama bu da en nihayetinde uzun sürmeyecek" dedi.

Adının açıklanmamasını da talep eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hükümetine yakın bir kaynak, ABD'nin Kiev'in 96 saat içinde kuşatılabileceği yönündeki değerlendirmesine katıldı. Ancak, Zelenskiy hükümetinin çökeceğine inanmadığını ekledi.