Rusya'dan Ukrayna'nın Polonya yakınındaki üssüne saldırı: 9 ölü, 57 yaralı

Ukraynalı yetkililer, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgede bulunan Yavoriv hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Lviv bölgesel askeri idaresi tarafından yapılan açıklamada, hava üssüne dönük 8 füze saldırısının gerçekleştiği belirtildi.
Ukrayna ordusunun kara kuvvetleri akademisi sözcüsü Anton Mironoviç, Interfax Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, saldırıda üste bulunan bir askeri birliğin hedef alındığını söyledi.
Saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ukrayna, Polonya sınırına 25 kilometre mesafede olan üste NATO'yla ortak tatbikatlar düzenliyordu.