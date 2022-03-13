Rusya'dan Ukrayna'nın Polonya yakınındaki üssüne saldırı: 9 ölü, 57 yaralı

Ukrayna, Rusya ordusunun Polonya sınırına yakın bölgede bulunan Yavoriv hava üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Ukraynalı yetkililer, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgede bulunan Yavoriv hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lviv bölgesel askeri idaresi tarafından yapılan açıklamada, hava üssüne dönük 8  füze saldırısının gerçekleştiği belirtildi.

Ukrayna ordusunun kara kuvvetleri akademisi sözcüsü Anton Mironoviç, Interfax Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, saldırıda üste bulunan bir askeri birliğin hedef alındığını söyledi.

Saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna, Polonya sınırına 25 kilometre mesafede olan üste NATO'yla ortak tatbikatlar düzenliyordu.

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Güncelleniyor: Rusya-Ukrayna savaşında 18. gün