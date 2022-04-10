Rusya'dan Ukrayna'nın doğusunda hava saldırıları: 'Yabancı paralı askerlerin üssü imha edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus silahlı kuvvetlerinin gece boyunca ve bugün Ukrayna'nın doğusunda düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus silahlı kuvvetlerinin, gece boyunca denizden yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipropetrovsk bölgesinin Zvonetskoye köyündeki milliyetçi Dnipro taburunun karargahını ve üssünü imha ettiğini" söyledi. Konaşenkov sözkonusu üsse önceki gün yabancı paralı askerlerin geldiğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ayrıca bugün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Ukrayna'nın askeri tesislerine 4 Kalibr kruz füzesi attığını duyurdu.
Konaşenkov, Nikolayev ve Harkov bölgelerinde Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemlerinin imha edildiğini ve 8 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.