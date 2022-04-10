Güncelleniyor | Ukrayna'da savaşın 46. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 46. gününde devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Johnson ve Zelenskiy gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Donetsk: Mariupol'da Ukrayna'nın ateş açması sonucu 13 sivil yaralandı

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Müşterek Ateşkes Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Mariupol'da Ukrayna birlikleri tarafından açılan top ateşi sonucu 13 sivil yaralandı.

Açıklamada, "DHC'nin Müşterek Ateşkes Koordinasyon ve Kontrol Merkezi acil durum hattından, Mariupol'un daha önce kurtarılmış bölgelerinde 13 sivilin yaralandığına dair bilgi geldi" denildi.

Putin'in savaşı yöneten komutanı değiştirdiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a verdiği öne sürüldü.

CNN'e konuşan ABD'li ve Avrupalı yetkililere göre, Putin, Kiev'in alınamaması sonucunda savaşın yönetiminde değişikliğe gitti.

Avrupalı bir yetkili, "Bu hamle, Rusya'nın durumun kendileri açısından kötüye gittiğini ve farklı bir şey yapmaları gerektiğini kabul ettiğinin bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni atamayla birlikte, Rusya'nın harekatı Donbass bölgesi üzerinde yoğunlaştıracağı üzerinde duruluyor.