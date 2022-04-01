Rusya'dan Ukrayna savaşındaki son durumla ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin son 24 saatte çok sayıda Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu söyledi.

Konaşenkov, “Bastion kıyı füze sisteminin yüksek hassasiyetli Oniks seyir füzeleri, Şahtorskoye bölgesindeki Ukrayna birliklerinin karargahını imha etti. 40’a yakın askeri personel, 5 adet zırhlı araç ve çeşitli amaçlara yönelik diğer araçlar yok edildi” dedi.

Sputnik'teki habere göre Konaşenkov, Rus birliklerinin 8 kilometre daha ilerleyerek Donetsk bölgesindeki Urojaynoye köyünün kontrolünü de ele geçirdiğini ifade etti.

'Ukrayna’ya ait bir Mi-24 helikopterini düşürdük'

Rus hava savunma sistemlerinin Gulyaypol bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Mi-24 helikopterini düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri, Gulyaypole bölgesinde Ukryna’ya ait bir Mi-24 helikopterini, Novomihailovka, İzyum ve Harkov bölgelerinde ise 4 insansız hava aracını düşürdü” dedi.

Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 124 uçak, 82 helikopter, 357 insansız hava aracı, bin 854 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 202 çok namlulu roketatar sistemi, 777 sahra ve havan topu, bin 722 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.