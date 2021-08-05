'Rusya'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçaklarının sevkiyatı görüşülüyor'

Rusya'nın Rostov Bölge Vali Yardımcısı İgor Sorokin, Türkiye'ye yangın söndürme uçaklarının sevkiyatı konusunda Türkiye'den makamlarla görüşme halinde olduklarını belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Sorokin, Be-200 amfibi uçaklarının üretildiği Taganrog Havacılık Bilim-Teknik Kompleksi'nin iflasın eşiğinde olduğuna dair iddialara yanıt verdiği sırada Türkiye'yle yapılan görüşmelerden bahsetti.

Türkiye hükümetiyle yangın söndürme modifikasyonuna sahip uçakların sevkiyatı için müzakereler yürüttüklerini kaydeden Sorokin, müzakerelerin kapsamı ve ne aşamada olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.