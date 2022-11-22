Rusya'dan Türkiye'ye: Taraflar Suriye'de istikrarı bozacak adımlardan kaçınmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili güvenlik endişelerini anladığını, ancak tüm tarafların Suriye'de istikrarı bozucu herhangi bir adımdan kaçınması gerektiğini söyledi.

TASS'ın aktardığı habere göre, Peskov düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin kendi güvenliğinin sağlanması konusundaki endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğuna inanıyoruz" yorumunda bulundu.

"Ancak yine de, ilgili tüm tarafları, genel olarak durumun büyük ölçüde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlar atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" diyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu durum, Suriye'de geri tepebilir ve güvenlik alanında işleri daha da karmaşık hale getirebilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'Rusya'nın sözünü tutmadığını' söylemişti

Erdoğan'ın "Rusya'nın Suriye konusundaki taahhütlerini yerine getirmediği" yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, Moskova ve Ankara'nın Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik yaklaşımlarının farklı olduğunu söyledi.

Peskov, "İki ülke arasındaki farklılıklar, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca tartışıldı. Tanrıya şükür, Rusya'nın Türkiye ile dostane ve ortaklık ilişkileri, bu farklılıkları açık ve yapıcı yollarla tartışmayı mümkün kılıyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt birliklerinin Türkiye sınırından çekilmesini sağlama sözünü yerine getirmediğini belirtmiş, bu yüzden de Türkiye'nin Suriye ve Irak'a hava saldırıları düzenlediğini dile getirmişti.