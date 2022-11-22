Rusya, Türkiye ve İran heyetleri 19. Astana görüşmesi için buluştu

Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı.

Görüşmeler Astana'daki bir otelde TSİ ile 07.00'de Rusya ve Suriye heyetleri arasındaki ikili toplantıyla başladı.

Türk heyeti, görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını TSİ ile 07.30'da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile yaptı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda Suriye'den Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetler yer alıyor.

Toplantılar 2 gün sürecek. (AA)