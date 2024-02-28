Rusya'dan Türkiye'de ikinci nükleer santral açıklaması: Büyük ihtimalle Sinop'ta olacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'nin nükleer santral inşası için kendilerine Akkuyu'dan sonra ikinci bir yer tahsis edeceğini söyledi.

Lihaçev "Yüksek olasılıkla bu Sinop sahası olacak" dedi.

TASS'ın haberine göre Lihaçev yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın ülkede ikinci bir nükleer tesis inşa etmesi için siyasi kararın verildiğini açıkladığını belirtti. Lihaçev "Ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz. Yüksek olasılıkla Akdeniz'de değil Karadeniz'deki Sinop sahası olacak" dedi.

Akkuyu NGS'nin inşaatı Mersin'in Gülnar ilçesinde halen devam ediyor.