Rusya'dan Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı

Rusya, Türkiye de dahil 19 ülkenin vatandaşlarına otel veya başka bir konaklama tesisi rezervasyonuna dair teyit belgesi sunarak vize alma hakkı tanıdı. Moskova hükümeti, rezervasyon belgesiyle turist vizesi alabilecek 19 ülkeden oluşan listeyi onayladı.

Türkiye, Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Güney Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland ve Filipinler'den oluşan 19 ülkenin vatandaşları, Rusya'nın ortak otel, kayak pisti ve plaj listesinde yer alan işletmelerde rezervasyon yaptırdığına dair belge sunmak koşuluyla 6 aya kadar turist vizesi alabilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Şubat'ta Duma'da yaptığı konuşmada Moskova'nın 11 ülkeyle vize rejimini basitleştirme ve yaklaşık 70 dost ülkenin vatandaşlarına yönelik elektronik vize kısıtlamalarını kaldırma konusunda çalışma yaptığını açıklamıştı.