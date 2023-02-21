Rusya'dan ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e silah sağlayan ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmalara dahil olduğunu ifade eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M. Tracy'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve protesto notası verildiği belirtildi.

Tracy'ye protesto notasının verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığa çağrılan Amerikan Büyükelçisi'ne, ABD'nin Kiev tarafında çatışmalara dahlinin genişlediği belirtildi. Büyükelçi'ye verilen protesto notasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah sevkiyatı, Rus askeri ve sivil altyapısına yönelik saldırıların düzenlenmesi için hedefleri içeren talimatların devredilmesi, ABD'nin çatışma tarafı olmadığı yönündeki açıklamaların aciz ve yanlış olduğunu gösterdiği vurgulandı. Kiev'e sevk edilen silahların, aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu askeri personelin meşru hedefi olduğu belirtildi."

'Washington, düşmanca faaliyetleri durdurma yönünde adımlar atmalı'

ABD'nin Rusya ile çatışmayı derinleştirme yönünde sergilediği pozisyonun "verimsiz" olduğu belirtilen açıklamada, "Washington, gerginliğin azaltılması için Amerikan ve NATO askerleri ile askeri teçhizatını çekme, Rusya'ya karşı düşmanca faaliyetleri durdurma yönünde adımlar atmalı" denildi.

Açıklamada, ABD'nin Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalar konusunda açıklama getirmesi ve bu olayla ilgili soruşturma sürecine müdahale etmemesi gerektiği kaydedildi. (AA)