ABD: Rusya, Ukrayna'da insanlığa karşı suç işledi

Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümüne günler kala ABD'den yeni bir açıklama geldi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'yı Ukrayna'da "insanlığa karşı suç" işlemekle suçladı, Moskova güçlerinin ülkedeki sivil nüfusa "sistematik" saldırılar düzenlediğini söyledi.

Böylece ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini ilk defa "insanlığa karşı suçlar" kapsamında tanımlamış oldu.

Savaşta Rusya'nın zayıfladığını, Kiev'in ise hala ayakta olduğunu kaydeden Harris, "Transatlantik ittifakı her zamankinden daha güçlü" dedi.

Beyaz Saray yetkilileri ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılını dolduracağı 24 Şubat tarihinden önce "önemli bir açıklama" yapacağını duyurmuştu.

Ukrayna'ya 'daha fazla' destek masada

Konferansın ikinci gününde Ukrayna'ya daha fazla askeri destek verilmesi dile getirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya kazanması ve Avrupa'da egemen, bağımsız bir ulus olarak galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu şeyi vermeliyiz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mühimmat takviyesini iki katına çıkarma önerisinde bulundu.

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, Rusya ve İran konferansa davet edilmedi. Konferansın açılış konuşmasını ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptı.