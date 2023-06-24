Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, "Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde olası terör eylemlerini önlemek için terörle mücadele operasyonu rejimi getirildi" açıklamasında bulundu.
Bu bölgelerde ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Rusya'dan 'terörle mücadele rejimi' kararı: Moskova'da ilk kez uygulanacak
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde 'terörle mücadele operasyon rejimi'nin başlatıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, "Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde olası terör eylemlerini önlemek için terörle mücadele operasyonu rejimi getirildi" açıklamasında bulundu.
Bu bölgelerde ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor.