Rusya'dan 'terörle mücadele rejimi' kararı: Moskova'da ilk kez uygulanacak

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde 'terörle mücadele operasyon rejimi'nin başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, "Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde olası terör eylemlerini önlemek için terörle mücadele operasyonu rejimi getirildi" açıklamasında bulundu.

Bu bölgelerde ilk kez böyle bir uygulamaya gidiliyor.

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