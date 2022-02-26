Rusya'dan taarruz emri geldi

Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerden çekilmesinin ardından, Rusya Ordusu'na taarruz emri geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Ordusu'na her yönden ilerleme emri verildiğini açıkladı.

Bakanlık, Rus birliklerinin Ukrayna şehirlerinin yerleşim alanlarını hedef almadığına dair daha önceki açıklamalarını da yineledi.

Ayrıca Bakanlık'tan yapılan açıklama "Ukrayna ordusuna ait askeri tekneler Rus gemilerine saldırdığında ABD’nin İHA'ları havadaydı. Ukrayna teknelerini Rus donanmasına ait gemilere yönlendiren tarafın ABD’nin İHA’larının olması ihtimali yüksek" denildi.