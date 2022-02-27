Rusya'dan SWIFT açıklaması: Alternatif kanallar devreye girecek

Rusya Merkez Bankası, ülkenin SWIFT ile bağlantısının kesilmesi durumu da dahil olmak üzere finansal istikrarı korumak ve finans sektörünün sürekli çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kaynaklara ve araçlara sahip olduğunu açıkladı.

Haberrus'un aktardığına göre Rusya Merkez Bankası bankalara nakit verecek ve yarın sınırsız olarak ince ayar repo ihalesi yapacak.

Bankadan yapılan açıklamada, "Herhangi bir senaryoda ülke içinde finansal mesajların iletilmesi, Rusya Merkez Bankası'nın Finansal Mesaj İletim Sistemi (SPFS) tarafından sağlanmaktadır" denildi.

Devlet Duması'nın finans piyasası komitesi başkanı Anatoly Aksakov da RIA Novosti'ye verdiği röportajda, dost ülkelerin altyapısının mesaj göndermek için kullanılabileceğini söyledi.

VEB.RF, SPSF ve diğer kanalları kullanmaya hazır olduğunu duyurdu. “VEB.RF büyük ölçüde Rusya'daki projeleri desteklemeye odaklanmış durumda ve bu çalışma eksiksiz olarak devam edecek. Muhabir bankalarla ihracatı destekleyecek faaliyetler açısından hem SPFS hem de alternatif kanallar devreye girecek” dedi.