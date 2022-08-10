Rusya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da para girişi: 20 milyar dolar iddiası

Türkiye'nin, döviz rezervlerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'dan ülkeye 20 milyar dolarlık para girişi için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Dünya gazetesi bugün Hazine kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın ilk etapta Türk hazine bono ve hesaplarına 10 milyar dolar yatırmasının beklendiğini duyurdu.

Middle East Eye'den (MME) Ragıp Soylu'nun haberine göre, Hazine'den bir kaynak Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar gelmesi için teknik görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

BAE ve Katar'dan da bekleniyor

Sözkonusu hazine kaynağı Rusya'dan 7 milyar doların halihazırda Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Ayrıca MEE'a konuşan iki ayrı Türk yetkili Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan da benzer para girişleri beklediğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı davasının ülkesine devredilmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Haziran ayında Ankara'yı ziyaret etmiş ve Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada iki ülke hükümetlerinin ticaret, enerji ve savunma alanlarında ilişkilerini derinleştirmek istediği belirtilmişti.

Bloomberg bu ayın başında yaptığı bir haberde Rus devlet şirketi Rosatom'un Türkiye'ye Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı için 15 milyar dolar göndermeye karar verdiğini, bunun 5 milyar dolarının halihazırda gönderildiğini yazmıştı.