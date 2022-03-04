Rusya'dan santraldeki yangına ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Kontrolü tamamen kaybettiler'

Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy'nin nükleer santraldeki yangın sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Yangın sonrası Zelenskiy'nin ABD ve İngiltere liderleriyle yaptığı görüşmelerin şüpheye yer bırakmadığını, nükleer tesiste yaşananların bir provokasyon girişimi olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimin amacının Rusya'yı radyoaktif kirlilik yaratmakla suçlamak olduğuna işaret etti.

Açıklamada, "Bütün bunlar, Kiev rejiminin Ukraynalı sabotaj gruplarının eylemleri üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini gösteriyor" denildi.