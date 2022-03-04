Ukrayna'da Nükleer Santral'de yangın: 'Patlarsa Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak' açıklaması

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı.

Yangının santralin dışında çıktığı ve ünitelerinden birinin daha kapatıldığı duyuruldu.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna'nın Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Baş Müfettişi Oleg Korikov, nükleer santralde 7 nükleer tesis, 6 güç ünitesi ve 1 nükleer depolama tesisi bulunduğunu söyledi. Korikov, 1 No'lu güç ünitesinin daha önce onarımlar için kapatıldığını, 2 No'lu ve 3 No'lu güç üniteleri güvenli bir şekilde kapatıldığını, 4 No'lunun çalışmaya devam ettiğini, No. 5 ve No. 6'nın 'standby' durumunda beklemede olduğunu ve hiçbir tehdit oluşmadığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali Sözcüsü Andriy Tuz, yangının meydana geldiği bölgedeki radyasyon seviyelerinin değişmediğini bildirdi. Santralin üç güç ünitesinin kapatıldığını yalnızca birinin faal durumda olduğunu açıklayan Sözcü, nükleer santraldeki yangın durumunun normal seviyede olduğunu kaydederek yangının santralin eğitim binasında çıktığını belirtti.

Nükleer Santral'deki yangına ilişkin son durum açıklandı

Ukrayna'daki nükleer santralde çıkan yangın korkutmuştu.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Olay sırasında ölen veya yaralanan olmadığını ifade edildi.