Rusya’dan RT kanalını bloklayan YouTube’a ültimatom

Rusya’nın federal medya düzenleme servisi Roskomnadzor, RT televizyonunun Almanca kanallarını bloke eden YouTube’dan kanalları en kısa süre içinde erişime yeniden açmasını talep etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Roskomnadzor yetkilileri, aksi takdirde Rusya’da YouTube’a erişimi tamamen ya da kısmen engelleyebileceklerini söyledi.

Roskomnadzor, koronavirüs haberleriyle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile RT’nin Almanca kanalları RT DE ve Der Fehlende Part’ı bloke eden YouTube’u sansür uygulamakla ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı.

YouTube yönetiminin, Rus medyasının kanallarındaki içerikleri bir süredir düzenli olarak sansürlediğini kaydeden Roskomnadzor yetkilileri, RT’nin kanallarını erişime yeniden açmasına ilişkin uyarıları gözardı etmesi hâlinde, YouTube’un Rusya’da tamamıyla ya da kısmi olarak bloke edilebileceğini belirtti.