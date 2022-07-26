Rusya'dan 'rejim değişikliği' açıklaması: 'Halk bu kabul edilemez yükten kurtulmalı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki en önemli hedeflerinin "halkı kabul edilemez rejimden kurtarmak" olduğunu söyledi.

Afrika turu kapsamında Mısır'da bulunan Lavrov, "Kesinlikle halk ve tarih karşıtı olan bu rejimden Ukrayna halkının kurtulmasına yardımcı olacağız” açıklamasını yaptı.

Savaşın ilk günlerinde Rusya ordusu Kiev yakınlarında olduğu sırada bile "Ukrayna'da rejim değiştirme gibi bir planımız yok" diyen Lavrov, "Kiev yönetiminin kabul edilemez olduğunu ve halkın bu yükten kurtulmasına yardım etmekte kararlı" olduklarını ifade etti.

Mısır'da yaptığı temaslar sırasında İstanbul'da imzalanan tahıl ihracat anlaşmasına da değinen Lavrov, "Ukrayna tahılıyla ilgili sorunlar İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurularak çözülecek” dedi.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Rus tahıl ihracatına ilişkin taahhütlerine uymasını bekliyoruz" diyen Lavrov, "Batılılar, Ukrayna tahıl ihracat krizini tahıl ihracatımıza yönelik yaptırımların devam etmesiyle çözmeye çalıştılar ve biz bunu İstanbul anlaşmasında reddettik" şeklinde konuştu.