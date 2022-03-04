Rusya'dan orduyla ilgili sahte haberlere ceza kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili "sahte, yalan ve yanıltıcı" haberlerin cezalandırılmasını içeren yasayı imzaladı. Açıklanan yasayla birlikte, Rusya Ordusu ile ilgili sahte haberler hakkında ve Rusya'ya yönelik yaptırım çağrıları yapan haberler için cezai yaptırım uygulanacak.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya vatandaşlarının haklarını ihlal eden tüm yabancılara yönelik yaptırımları genişletecek.

BBC, bugün Rusya Parlamentosu'ndan geçen yasanın ardından ülkedeki çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.