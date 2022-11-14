Rusya'dan 'Lavrov rahatsızlandı' haberlerine yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 zirvesine geldikten sonra hastaneye kaldırıldığı yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

Zaharova, “Endonezya'da Sergey Viktoroviç ve ben bir kaset dinliyoruz, ve ne olsun: Meğerse [Lavrov'un] hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Bu, elbette, yalancıların akrobasisi." dedi.

AP, "Endonezyalı yetkililere" dayandırdığı haberinde Rusya Dışişleri Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını öne sürmüştü. Aynı haber kısa sürede anaakım Batı medyasında kendine yer bulmuştu.

Lavrov'un "kalp rahatsızlığı" geçirdiği iddia edilmişti.