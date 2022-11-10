Putin Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantıya katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer devlet başkanları 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

Aynı zamanda Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı görevinde bulunan Pandjaitan, "Endonezya hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in daha önce Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çok dostane gerçekleşen telefon görüşmesinde açıkladığı üzere Rus hükümetinin kararına saygı duyuyor" şeklinde konuştu. (AA)