Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Ukrayna-Rusya cephesinde gerilim artmaya devam ediyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu geçtiğimiz günlerde Kiev'e yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini söylemişti.

Rusya dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Kiev Belediye Başkanı: Yoğun hava saldırısı altındayız

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırıları sonrası kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret etti. Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da başta Kiev ve bölgesi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırıların devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki bir koleje düzenlediği saldırının “sabır taşını çatlatan” bir eşik olduğunu belirtmişti.

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna savunma sanayi tesislerine, ayrıca Kiev’deki “karar alma merkezleri” ve komuta noktalarına yönelik sistematik saldırılara başlayacağı ifade edilmişti.

Bakanlık, yabancı ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik misyon personeline Kiev’i en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünkü açıklamasında, Lugansk'ta bir öğrenci yurdunun hedef alındığını hatırlatarak "Ukrayna'nın, suç silsilesine yeni bir sayfa eklediğini" belirtti. Geçen haftaki yurt saldırısı sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti.