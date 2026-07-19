Rusya’dan Kiev’e yoğun balistik füze saldırısı: 1 ölü, 15 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev ile çevresindeki yerleşimleri gece boyunca balistik ve hipersonik füzelerle vurdu.

Kiev’de ilk patlamalar yerel saatle 01.30 sıralarında duyuldu. Hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından kentin farklı noktalarında yaklaşık bir saat boyunca art arda patlamalar meydana geldi.

Ukrayna medyasına göre saldırıda en az bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan altısı hastaneye kaldırılırken, hasar gören binalardan beş kişi kurtarıldı.

Saldırıların beş farklı bölgede yangınlara yol açtığı; konutların, idari ve sanayi yapılarının, bir öğrenci yurdunun ve araçların hasar gördüğü belirtildi.

Bir saatte yaklaşık 40 füze iddiası

Ukraynalı Telegram izleme kanalları, Kiev ve çevresinin bir saatten biraz uzun sürede 31 balistik füze ile sekiz Zirkon hipersonik füzesiyle vurulduğunu iddia etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise başkente yöneltilen füzelerin toplam sayısını ve türlerini henüz resmen doğrulamadı. Hava Kuvvetleri, gece boyunca Kiev yönüne birden fazla balistik füze dalgası gönderildiğini duyurdu.

The Guardian, Ukraynalı yetkililerin ilk değerlendirmelerine dayanarak saldırıda yaklaşık 40 İskender-M ve Zirkon füzesinin kullanıldığını yazdı. Gazete, saldırıyı Kiev’e düzenlenen en büyük balistik füze saldırılarından biri olarak nitelendirdi.

Konutlar, öğrenci yurdu ve ticari yapılar hasar gördü

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun açıklamalarına göre Dniprovskyi bölgesindeki bir öğrenci yurduna füze parçalarının düşmesi sonucu yangın çıktı. Yakındaki bir alışveriş merkezinin çevresinden de dumanların yükseldiği bildirildi.

Desnyanskyi bölgesindeki bir ticari tesisin bulunduğu alan vurulurken, araçlarda ve bir depoda yangın meydana geldi.

Solomyanskyi bölgesinde bir süpermarketin ve yakınındaki apartmanın çatısı yandı. Dokuz katlı başka bir binanın yakınına düşen parçalar camların kırılmasına yol açtı. Beş katlı yanan bir konuttan dört kişi kurtarıldı.

Şevçenkivskyi bölgesinde üç katlı bir idari binanın bir bölümü alev aldı. Çevrede park halinde bulunan ondan fazla araç hasar gördü, yakındaki konutların camları kırıldı.

Svyatoşinskiy bölgesindeki bir konutun da vurulduğu bildirildi. Acil durum ekipleri yanan yapılarda arama ve kurtarma çalışmaları yürüttü.

Metro istasyonu kapatıldı

Patlamanın oluşturduğu basınç nedeniyle Kiev metrosundaki Lukyanivska istasyonunun yer üstündeki giriş bölümü hasar gördü.

İstasyon geçici olarak kapatılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde giriş bölümündeki tavan parçalarının yere düştüğü görüldü.

Kiev yakınlarındaki Buça çevresinde bulunan depo ve lojistik tesislerinde de yangınlar çıktığı açıklandı.

Rusya, saldırının hedeflerine ve sonuçlarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kiev son haftalarda defalarca vuruldu

Kiev, temmuz ayı boyunca çok sayıda Rus füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradı.

16 Temmuz’da düzenlenen balistik füze saldırısında en az iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı. 8 Temmuz’daki saldırıda dört kişi ölürken 15 kişi yaralanmış, 6 Temmuz’daki saldırılarda ise Kiev ve çevresinde en az 26 kişi yaşamını yitirmişti.

Ukraynalı yetkililer, balistik füzelere karşı kullanılan Patriot hava savunma sistemlerine ait önleyici füze stoklarının yetersizliğine değinerek Batılı ülkelerden yeni hava savunma sistemleri talep ediyor.

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