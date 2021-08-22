Rusya'dan Kiev'de düzenlenecek Kırım forumuna tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna hükümeti tarafından Kiev’de düzenlenecek Kırım Platformu forumuna katılan ülkelerin pozisyonlarını not aldıklarını ve bundan gereken çıkarımları yaptıklarını belirtti. Türkiye de foruma katılıyor.

Zaharova Gazeta.ru haber sitesine açıklamalarında, bir soru karşısında, “Tabii ki Rusya (Kırım Platformu forumuna katılacak) bu ülkelerin pozisyonlarını görüp not ediyor ve bundan gereken çıkarımları yapıyor” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Zaharova “Kırım neyle ve nasıl yaşadığını anlamak için oraya gidilmesi gerekmektedir” diye devam etti ve “Kırım ile hiçbir ilişkisi olmayan yerlere gidip Kırım konusu mühimmiş gibi davranmanın manası yoktur” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu yarın Kiev’e gidiyor

Kırım Platformu’na katılacak ülkelerden birisi de Türkiye. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun foruma katılmak için yarın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gideceği açıklandı. Ukrayna hükümeti, düzenlediği Kırım Platformu forumunun "Kırım’ın Ukrayna’ya geri döndürülmesine yönelik uluslararası çabaların koordine edilmesi" amacıyla düzenlendiğini söylüyor.