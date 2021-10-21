Rusya'dan 'Kıbrıs sorunu' açıklaması: Uluslararası hukuk zemininde çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'le bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin görüş alışverişi yaptık. Rusya, o bölgedeki sorunların uluslararası hukuk zemininde, özellikle de 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne istinaden çözülmesinden yana" dedi.

'Müzakereler yeniden başlamalı'

Hristodulidis'le yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Lavrov, "Partnerlerimizin bizim için çok önemli değerlendirmelerini dinledik ve buna cevaben Rusya'nın Kıbrıs sorununa mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde adil, uygulanabilir ve kapsayıcı bir çözüm bulunması yönündeki ilkesel tutumunu teyit ettik. Rumlar ve Kıbrıs Türkleri arasındaki güven ortamını yeniden tesis edecek toplumlar arası müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasından başka bir alternatif görmüyoruz" diye konuştu.

'BM yeni garantiler vermeli'

Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin çözümün dış unsurlarıyla ilgili istişarelere dahil edilmesinin son derece gerekli olduğunu ve Kıbrıs'ın güvenliğiyle ilgili geçerliliğini yitirmiş garantilerin yerine BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla yeni garantiler verilmesi yönündeki tutumumuzu yeniden teyit ettik" ifadelerini kullandı.

'Kapalı Maraş'a yönelik tek taraflı adımlar kabul edilemez'

Lavrov, Kapalı Maraş'a yönelik tek taraflı adımları kabul edilemez ve yapıcılıktan uzak bulduklarını ekledi.