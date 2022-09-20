Rusya'dan Kanada'ya nota

Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Rusya Büyükelçiliği'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen molotof kokteyli saldırısının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Rusya Büyükelçisi Alison LeClaire’i bakanlığa çağırarak nota verdi.

Açıklamada, "Alison LeClaire’e, Rusya’nın Ottawa Büyükelçiliği arazisine molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eyleminden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “Kanada'nın diplomatik misyon başkanının dikkati, Rusya Federasyonu'nun, Kanada'daki diplomatik misyonlarına karşı benzer eylemlerde olduğu gibi kolluk kuvvetlerinin bu olayları engellemediği ve failleri gözaltına almadığı gerçeğine çekildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Rus tarafı, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında Kanada tarafının yükümlülüklerine uygun olarak, Rus dış misyonlarının yanı sıra çalışanları ve ailelerinin uygun şekilde korunmasını sağlamak için acil önlemler talep etti" ifadeleri kullanıldı.