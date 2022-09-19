Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası

Ellerinde Ermenistan bayrağı bulunan bir grup, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne girmeye çalışmıştı. Yaşanan olayın ardından Fransa'ya nota veren Azerbaycan, olay sırasında oluşan hasar nedeniyle de Fransa'dan tazminat talep etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un bakanlığa çağrılarak kendisine protesto notası verildiği belirtildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov’un, yaşanan olayla birlikte Fransız yasalarının ve genel olarak kabul edilen uluslararası hukuk normlarının ağır bir şekilde ihlal edildiği hakkında Gross'u bilgilendirdiği ifade edildi.

Fransa'nın, 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca ev sahibi ülke tarafından diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği için üzüntü duyulduğunu söyleyen Halefov, diplomatik misyon ve personeli tehlikeye sokan bu eylemin Fransız kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını, uygun bir hukuki değerlendirme yapılmasını ve tazminat ödenmesini talep etti.