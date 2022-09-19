Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin Azerbaycan açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez.

Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD’nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir.

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum.

30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiperane bir mücadele veren Can Azerbaycan’ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Pelosi Azerbaycan'ı 'ölümcül saldırılar' yapmakla suçlamıştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD'nin Ermenistan'ın güvenliğinden endişe duyduğunu ve bu konuda yardım etmek istediğini söylemişti. Pelosi, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik "ölümcül saldırılarda" bulunduğunu öne sürerek, Azerbaycan'ın saldırılarını kınadığını belirtmişti.

Pelosi, "Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik ölümcül saldırılarını Kongre adına kınıyoruz. AGİT Minsk Grubu'nun eşbaşkanı olarak ABD , çatışmaya askeri bir çözüm olmadığını açıkça ve uzun süre ifade etmiştir. ABD olayları izlemeye devam ediyor ve müzakereler yoluyla çatışmaya uzun vadeli bir çözüm arıyor" açıklamasını yaptı.