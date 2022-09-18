Pelosi: ABD Ermenistan'ın güvenliğinden endişe duyuyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ermenistan'ın güvenliğinden endişe duyduğunu ve bu konuda yardım etmek istediğini söyledi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Pelosi, "Ermenistan'ın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için çok önemli. Pratik yardımımızı sağlamak için buradayız, seçim Ermenistan'ındır. Hazırlığımızı ifade etmek için buradayız" dedi.

ABD Kongre Üyesi Frank Palone de yaptığı açıklamada, "ABD, Ermenistan'ın Rusya ile güvenliğin düzenlenmesine katılımının farkında ve bu konuda bir şey söylemek istemiyor, ancak ABD Ermenistan'ın güvenliğinden endişe duyuyor ve bu konuda Ermenistan'a yardım etmek istiyor" yorumunda bulundu.

'Ermenistan'ın beklentilerini anlamaya çalışıyoruz'

Nancy Pelosi, Ermenistan'ın ekonomik ve güvenlik konularında ABD'den beklentilerini anlamak için kongre heyetinin Erivan'a geldiğini dile getirdi.

Pelosi, "Buraya ekonomik konularda, güvenlik konularında bizden ne beklendiğini anlamak için geldik. Bugün Ermenistan'ın Milenyum Mücadelesi Programına katılma olasılığını konuştuk" dedi.

Pelosi Azerbaycan'ı 'ölümcül saldırılar' yapmakla suçladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik "ölümcül saldırılarını" kınadığını söyledi.

Pelosi, "Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik ölümcül saldırılarını Kongre adına kınıyoruz. AGİT Minsk Grubu'nun eşbaşkanı olarak ABD , çatışmaya askeri bir çözüm olmadığını açıkça ve uzun süre ifade etmiştir. ABD olayları izlemeye devam ediyor ve müzakereler yoluyla çatışmaya uzun vadeli bir çözüm arıyor" açıklamasını yaptı.

Erivan'daki Amerikan Büyükelçiliği, yarına kadar sürecek ziyareti sırasında Pelosi'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve diğer yetkililerle Ermenistan-ABD ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geleceğini, görüşmelerde bölgedeki güvenliğin ele alınacağını bildirmişti.