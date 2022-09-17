ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'da

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumartesi günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a indi.

ABD'nin Erivan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi liderliğindeki ABD Kongre Heyeti Ermenistan'a ilk ziyareti için Erivan'a geldi. Sayın Başkan hoş geldiniz!" denildi.

Büyükelçilik, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi başkanı Frank Pallone ve Milletvekilleri Anna Eshoo ve Jackie Speier'in Pelosi uçaktan inerken fotoğraflarını yayınladı.

Pelosi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ve diğer üst düzey yetkililerle ikili ilişkileri ve bölgedeki mevcut güvenlik durumunu görüşmek üzere bir araya gelecek.