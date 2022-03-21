Rusya'dan ithalatı yasaklamaya hazırlanan Avrupa'da çelik fiyatları rekor kırıyor

Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi kapsamında ülkeden çelik ürünlerinin ithalatını yasaklamaya hazırlanırken Avrupa'da çelik fiyatları rekor seviyede yükseldi.

Bloomberg’in Kallanish Commodities Ltd.'in haftalık verilerine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Avrupa’da sıcak haddelenmiş rulo sac fiyatı Cuma günü yüzde 10 artarak ton başına 1435 Avro'ya yükseldi. Buna göre inşaat demiri fiyatları da tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Komisyonu, Rusya’dan çelik ürünleri ithalatını yasaklamayı planladığını duyurmuştu.

AB Rusya'nın çelik ürünleri için kilit pazar olarak biliniyor.