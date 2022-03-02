Rusya'dan ilk kayıp sayısı açıklaması

24 Şubat günü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa dair Rusya Savunma Bakanlığı kayıp verilerini duyurdu. Bakanlık, savaşta bin 597 Rus askerinin daha yaralandığını, 498 askerinse öldüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Ukrayna'da düzenlenen saldırı sonucu ortaya çıkan ilk resmi askeri kayıp verisi oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunda yaşandığı öne sürülen "hesaplanamaz" kayıpların haberlerinin yalan olduğunu ve medya tarafından kasıtlı olarak yayıldığını iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı gün içerisinde yaptığı açıklamada 5 bin 840 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.