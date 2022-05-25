Rusya’dan Bologna Eğitim sisteminden çıkma kararı

Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Rusya'nın kendi yüksek öğretim sistemini geliştireceğini ve Bologna sisteminden vazgeçmeyi planladığını söyledi.

Kommersant’ın haberine göre eğitim bakanı, “Bologna sistemi yaşanmış bir aşama olarak ele alınmalıdır. Gelecek, ulusal ekonominin çıkarlarına ve her öğrenci için maksimum fırsat alanına dayanması gereken kendi benzersiz eğitim sistemimize aittir ”dedi.

Daha önce, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı ile yaşanan çatışmaya atıfta bulunarak Bologna eğitim sürecine son vermeyi desteklediklerini söylemişti.

Daha önce bu fikir çok sayıda Duma milletvekili ve ülkenin önde gelen üniversite rektörleri tarafından da desteklenmişti.

Avrupa’da yüksek öğretim uyum sürecini kapsayan ve şu anda 49 ülkede yaygın kullanılan Bologna eğitim sistemine Rusya 2003 yılında katıldı.