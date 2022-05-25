Rusya'nın 'ikinci adamı'ndan savaşa ilişkin açıklama

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Putin tarafından belirlenen tüm görevlerin yerine getirileceğini ve 'zamana karşı yarışmadıklarını' söyledi ve Ukrayna’nın kaderinin Ukraynalılar tarafından belirleneceğini dile getirdi.

Rusya'nın Argumentyi Fakty gazetesine verdiği demeçte konuşan Patruşev, "Anglo-Saksonlar, Avrupalıları NATO ve AB adlı iki ayaklı bir koltuğa oturttular ve izliyorlar. Avrupa'da işsizliği ve göç felaketini kışkırttılar ve bu bölgenin koşulsuz kontrolü için uğraşıyorlar" dedi.

Londra ve Wall Street'teki bir avuç oligarşinin refahını artırmak için ABD ve İngiltere'nin bir ekonomik kriz yarattığını vurgulayan Patruşev, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin olarak da "Türkiye ve Hırvatistan itiraz etmesine rağmen yine de Helsinki ve Stockholm ittifaka kabul edilecek çünkü Washington ve Brüksel tarafından kontrol edilen NATO öyle istiyor. NATO üyesi diğer ülkelerin iradesi, ABD liderliğini ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

NATO’nun savunma amaçlı değil, tamamen saldırgan bir askeri blok olduğunu ve ona katılmanın ülkenin egemenliğini Washington'a devretmek anlamına geldiğini belirten Patruşev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı, Rusya'ya karşı bir denge unsuru olarak ve aynı zamanda eski silahların imhası için bir test alanı olarak Ukrayna'ya ihtiyaç duyuyor. ABD, düşmanlıkları körükleyerek, 20. yüzyılın savaşlarında olduğu gibi yine kazanan tarafta kalarak askeri-sanayi kompleksine para pompalıyor. Aynı zamanda, ABD, Ukrayna sakinlerini bir tüketim malzemesi olarak görüyor."