Rusya'dan BMGK'ye Buça'da yaşananları görüşme çağrısı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında yaşananları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) yarın toplanmaya çağırdı.

Rusya’nın toplanma çağrısı, Ukrayna tarafının Buça’da kitlesel sivil ölümleri yaşandığı yönündeki açıklamalarını izledi.

Sputnik'in haberine göre Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polanskiy, Telegram açıklamasında, “Ukraynalı radikallerin Buça’daki arsızca provokasyonuyla ilgili olarak Rusya, 4 Nisan Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirilmesini istemiştir” dedi.

Daha önce Ukrayna hükümeti, Buça sokaklarında bir dizi sivilin ölü bulunduğuna ilişkin olduğunu söylediği görüntüler yayınlamış, bu ölümlerin sorumlusunun Rusya ordusu olduğunu iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyse bu iddiaları reddederek Rus askerlerinin Buça’dan 30 Mart’ta tamamen ayrıldıklarını kaydetti. Buça Belediye Başkanı 31 Mart’taki açıklamasında Rus askerlerinin kasabadan tamamen çekildiklerini söylemiş, ancak kitlesel sivil ölümlerinden bahsetmemişti.