Guterres'ten Buça'daki görüntülerle ilgili bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Buça kentinde Rus ordusunun çekilmesi sonrası, sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda yer aldığı iddiasıyla yayınlanan görüntüler sonrası bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın Buça kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır” dedi.

Ne olmuştu?

Kiev yakınlarındaki Buça kentinde Rus birliklerinin çekilmesinin ardından sokaklarda yüzlerce sivilin cansız bedeninin olduğu iddia edilen görüntüler yayınlanırken, Ukrayna, Rus ordusunu suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları reddetti.

Reuters ajansı bölgede 410 cesedin bulunduğunu ve Ukraynalı savcıların Rusya'ya karşı "olası savaş suçu" soruşturması açtığını yazdı.

Rusya ise sivil ölümleri iddialarını sert bir dille reddederek "Buça'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil. En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir. Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Buça'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Telegram hesabından paylaştığı mesajında sözkonusu görüntülere ilişkin "Bükreş, NATO Zirve Deklarasyonu. 3 Nisan, 14 yıl önce. Önleme şansı vardı ki Rusya gelmesin. Buça, Kiev bölgesi. Şimdi. Rusya geldi. Rus anneleri kimleri yetiştirdiklerini görmeliler. Ne p*çler yetiştirdiklerini görmeliler. Katiller, yağmacılar, kasaplar" ifadelerini kullandı.

Rusya: Kiev rejiminin bir başka kurgusu

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını, bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediğini, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığını kaydetti.

Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça’dan tamamen çekildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, 31 Mart'ta Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.

Bu nedenle, Buça'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.

Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Buça'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır."

