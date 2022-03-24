Rusya'dan Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin yeni iddia

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun Vakfı'nın ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetlerinin finansmanıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı biyoloji laboratuvarı çalışanlarından aldığı, ABD’nin Ukrayna’daki gizli askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgeleri incelemeye devam ettiğini duyurmuş, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov “Pentagon’un deneyleri tehlikeli enfeksiyonların geliştirilmesi ile sınırlı değildi. Sözgelimi, elimizdeki belgelere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmalı bir ilaç firması, tescil edilmemiş ilaçların Ukraynalı askerler üzerinde denenmesi yönünde Ukrayna Savunma Bakanlığı ile çalışmalar yürütüyordu” iddiasında bulunmuştu.