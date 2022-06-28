Rusya'dan Biden'a yaptırım hamlesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden’ın ‘kara listeye’ alındığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, “ABD’nin, Rus siyasi ve toplumsal figürlere karşı sürekli genişleyen yaptırımlarına karşılık olarak, ABD’li senatörler içerisinde Rusofobik bir çizgi oluşmasından sorumlu 25 ABD vatandaşı ve ABD Başkanı Joe Biden’ın aile üyeleri ‘kara listeye’ almıştır" denildi.

Rusya’nın yaptırım uyguladığı ABD vatandaşlarının sayısının 1048'e ulaştığı belirtildi.