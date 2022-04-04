Rusya'dan Biden'a 'savaş suçu davası' yanıtı: Yugoslavya ve Irak'tan başlasınlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı bağlamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması gerektiğini öne süren ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova'nın Telegram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Harika fikir, Yugoslavya'daki bombardımanlardan ve Irak'ın işgalinden başlasınlar. Srebrenitsa'daki sahnelerin ana yönetmenlerini de bulabilirler. Ve tabii ki, Kosova'da ABD'li resmi yetkililer kisvesi altında yapılan organ ticaretinin yönetmenlerini de. Bitirir bitirmez, Japonya'nın nükleer silahla bombalamasına başlayabilirler"